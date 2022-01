RTR weist Rechnungshof-Kritik an 5G-Ausbau zurück

Die Telekomregulierungsbehörde RTR hat die Kritik des EU-Rechnungshofes, wonach der 5G-Ausbau in Österreich zu langsam geschehe, zurückgewiesen. Der Bericht des Rechnungshofes basiere auf Daten aus 2019 und würde noch nicht die Ergebnisse der zweiten 5G-Auktion berücksichtigen, erklärte die RTR am Mittwoch in einer Aussendung.