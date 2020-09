5G-Auktion spülte 202 Mio. Euro ins Budget

„Alle Frequenzpakete aus den Bereichen 700, 1500 und 2100 MHz wurden vergeben“, teilte die Regulierungsbehörde RTR am Freitag mit. Insgesamt 1702 Katastralgemeinden - dazu haben sich die Mobilfunker verpflichtet - erhalten in Zukunft eine leistungsfähige Breitbandversorgung, so die Behörde.