BMW CE 04: Sex oder die Emanzipation vom Dackel

Leichter Stromer

Tatsächlich wirken Scooter meistens schwer und schwerfällig. Ganz anders der CE 04, der eher Leichtigkeit ausstrahlt. Der mit 1,68 m relativ lange Radstand streckt die Optik, die flache Sitzbank (Sitzhöhe: 78 Zentimeter) hat was Zierliches und dass sie quasi schwebt, man also tatsächlich unter ihr durchschauen kann, lässt den Münchner luftig leicht wirken. Dazu kommt, dass sie praktisch ins Nichts ausläuft, das Kennzeichen wird hinterm Rad getragen, an einem schwingenfest montierten Träger. Der Schein trügt nicht: Mit 231 kg ist der BMW CE 04 wirklich als Leichtgewicht zu bezeichnen. Sein Vorgänger, der BMW C Evolution, brachte je nach Version 33 oder 44 kg mehr auf die Waage.