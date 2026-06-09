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WM-Wirbel in Brasilien

„Konnte nicht anders!“ Elber geht auf Neymar los

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
09.06.2026 19:59
Neymar und Giovane Elber
Neymar und Giovane Elber(Bild: Krone-Collage/AFP/CARL DE SOUZA, GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Bayern- und Brasilien-Legende Giovane Elber rechnet mit Neymar ab! Der 34-jährige Stürmer vom FC Santos sei „nur noch eine Marketing-Maschine“ und hätte für die WM gar nicht nominiert werden sollen, so der 53-jährige Publikumsliebling. Aber Teamchef Carlo „Ancelotti konnte nicht anders“ ... 

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„Eine große Mehrheit forderte die Neymar-Nominierung. Selbst der Staatspräsident mischte sich ein und sprach sich öffentlich für ihn aus. Der Druck auf Ancelotti wurde immer größer, er konnte deshalb nicht anders“, sagt Elber im Gespräch mit der „Sportbild“. „Es tut mir aber leid, ich hätte ihn nicht nominiert. Vielleicht überrascht Neymar mich und spielt so gut wie vor einigen Jahren. Aber daran glaube ich nicht. Neymar war mal ein Weltklasse-Fußballer, heute ist er nur noch eine Marketing-Maschine.“

Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti(Bild: AFP/MAURO PIMENTEL)

Denn Neymar, so Elber weiter, hätte in seiner Karriere einen riesigen Fehler gemacht. „Alles fing mit seinem Wechsel vom FC Barcelona zu Paris St-Germain 2017 an. Das war ein großer Fehler. Ich kenne die französische Liga aus meiner Zeit bei Olympique Lyon, sie ist sportlich zu schwach. Ab dem Zeitpunkt ging es mit ihm als Fußballer bergab“, so der Champions-League-Sieger von 2001.

(Bild: AFP/MAURO PIMENTEL)

„Bezahlter Urlaub“
Neymar wechselte von PSG zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien. „Das war nicht mehr als ein bezahlter Urlaub für Neymar“, so Elber. „Seit Anfang 2025 spielt er wieder für den FC Santos in Brasilien und war oft verletzt, hatte lange keinen Spielrhythmus. Wie soll das nun bei der WM funktionieren? Aus meiner Sicht müssen die besten Spieler zur WM – und müssen auch fit sein. Für Neymar ließ Ancelotti Pedro vom FC Chelsea zu Hause, der eine gute Saison spielte. Das war nicht fair.“

(Bild: Kronen Zeitung)

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In Gruppe C muss Brasilien bei der WM zunächst gegen Marokko ran (13. Juni), danach folgen noch Haiti (19. Juni) und Schottland (24. Juni).

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