„Konnte nicht anders!“ Elber geht auf Neymar los

„Eine große Mehrheit forderte die Neymar-Nominierung. Selbst der Staatspräsident mischte sich ein und sprach sich öffentlich für ihn aus. Der Druck auf Ancelotti wurde immer größer, er konnte deshalb nicht anders“, sagt Elber im Gespräch mit der „Sportbild“. „Es tut mir aber leid, ich hätte ihn nicht nominiert. Vielleicht überrascht Neymar mich und spielt so gut wie vor einigen Jahren. Aber daran glaube ich nicht. Neymar war mal ein Weltklasse-Fußballer, heute ist er nur noch eine Marketing-Maschine.“