Anzeige und 30.000-Euro-Forderung gegen Scheider

Bei der Sonder-Gemeinderatssitzung geht es nicht nur ums Budget oder die Gehaltserhöhung für die 1800 Magistrats-Beschäftigten, die bei einem Haushalt für 2026 machbar wäre. Es geht zum zweiten Mal auch um Regressansprüche gegen Bürgermeister Christian Scheider, der 2024 und 2025 ohne Stadtsenatsbeschluss als Eigentümervertreter zwei Gutachten über die Stadtwerke bei Wirtschaftsprüfer Ulrich Kraßnig in Auftrag gab. Diese Beauftragung – es geht um insgesamt 30.000 Euro – sei laut Gemeindeaufsicht rechtswidrig gewesen. Am Dienstag erhielt der Stadtchef daher Besuch von Gemeindeaufsichts-Chef Stefan Primosch und Doris Burgstaller. „Wir hatten ein vertrauliches Gespräch“, sagt Primosch.