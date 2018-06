BMW C 400 X brilliert smart in der Mittelklasse

Der in München konstruierte und in China gebaute Großstadt-Hero holt aus seinem 350-ccm-Einzylinder 34 PS und 35 Nm, ist mit 204 kg superleicht und dank des ziemlich zügig arbeitenden CVT-Getriebes so spritzig, dass es einem selbst beim Überholen auf der Landstraße nie an Leistung mangelt. Auch die Spitzengeschwindigkeit von 139 km/h wird ohne langen Anlauf erreicht, damit ist der C 400 X voll autobahntauglich. Vor allem weil sein Fahrwerk (Teleskopgabel mit 15-Zoll-Rad, Triebsatzschwinge mit zwei Federbeinen und 14-Zoll-Rad) eine Sicherheit und Stabilität vermittelt, die man sonst eher von Motorrädern kennt. Andererseits ist er in der Stadt herrlich wendig.