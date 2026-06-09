Wiederbeginn „verschlafen“, dann „Moral gezeigt“

Lars Söndergaard (ÖFB-Teamchef): „Wir haben auswärts gegen ein sehr gutes norwegisches Team gespielt, ich finde, dass wir trotz der Niederlage mit der Leistung zufrieden sein können. Es gibt Dinge, die wir verbessern müssen, aber in der ersten Halbzeit waren wir auf Augenhöhe. Wir haben da gut verteidigt und hatten wahrscheinlich auch die zwei größten Möglichkeiten. Wenn wir da ein Tor schießen, kann sich alles verändern. Die ersten Minuten der zweiten Hälfte haben wir verschlafen. Dann haben wir Moral gezeigt, aber auch ein bisschen Probleme gehabt, weil die Norwegerinnen technisch wirklich guten Fußball gespielt haben. Trotzdem haben wir es auch noch geschafft, aus dem tiefen Verteidigen ins hohe Pressing zu gehen und den Norwegerinnen damit zum Schluss zumindest noch ein bisschen Probleme bereitet. Wenn man auf die ganze Gruppe schaut, muss man sagen, dass wir unser Minimalziel mit dem dritten Platz erreicht haben. Das ist nicht selbstverständlich.“