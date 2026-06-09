Wiederbeginn „verschlafen“, dann „Moral gezeigt“

Österreichs Frauen-Nationalteam hat am Dienstag gegen Norwegen eine 1:2-Niederlage kassiert. Hier lesen Sie die Stimmen zum Spiel.
Lars Söndergaard (ÖFB-Teamchef): „Wir haben auswärts gegen ein sehr gutes norwegisches Team gespielt, ich finde, dass wir trotz der Niederlage mit der Leistung zufrieden sein können. Es gibt Dinge, die wir verbessern müssen, aber in der ersten Halbzeit waren wir auf Augenhöhe. Wir haben da gut verteidigt und hatten wahrscheinlich auch die zwei größten Möglichkeiten. Wenn wir da ein Tor schießen, kann sich alles verändern. Die ersten Minuten der zweiten Hälfte haben wir verschlafen. Dann haben wir Moral gezeigt, aber auch ein bisschen Probleme gehabt, weil die Norwegerinnen technisch wirklich guten Fußball gespielt haben. Trotzdem haben wir es auch noch geschafft, aus dem tiefen Verteidigen ins hohe Pressing zu gehen und den Norwegerinnen damit zum Schluss zumindest noch ein bisschen Probleme bereitet. Wenn man auf die ganze Gruppe schaut, muss man sagen, dass wir unser Minimalziel mit dem dritten Platz erreicht haben. Das ist nicht selbstverständlich.“
Mariella El Sherif (ÖFB-Torfrau): „Wir wollten uns heute nochmals mit einem Sieg belohnen, das ist uns leider nicht gelungen. Wir können trotzdem froh sein, Dritter geworden zu sein. Das war unser ganz klares Ziel vor dem Lehrgang. Wir haben in der ersten Halbzeit sehr gut verteidigt, wenig zugelassen, natürlich hatten sie mehr Spielanteile. Nach der Pause waren wir irgendwie noch in der Kabine und haben schon die zwei Tore bekommen. Das war bitter, weil die Tore haben das Spiel entschieden. Wir haben trotzdem Moral bewiesen, sind stark zurückgekommen und haben bis am Schluss daran geglaubt, noch ein Unentschieden machen zu können. Darauf können wir aufbauen.“
Sarah Puntigam (ÖFB-Kapitänin): „Wir haben gegen eine richtig starke norwegische Mannschaft phasenweise ganz gut dagegengehalten, letztendlich ist die Leistung aber nicht ausreichend gewesen, um auch Punkte mitzunehmen. Das Wichtigste ist, dass wir unser Minimalziel erreicht haben. Wir sind Dritter in der Gruppe, bleiben in der Liga A. Jetzt freuen wir uns auf die Play-offs im Herbst.“
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