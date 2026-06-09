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Atletico lehnt 150-Mio.-Euro-Angebot von Real ab

Fußball International
09.06.2026 22:09
Julian Alvarez
Julian Alvarez(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Atletico Madrid hat ein Angebot von 150 Millionen Euro vom Lokalrivalen Real für die Verpflichtung des argentinischen Teamstürmers Julian Alvarez abgelehnt. Das gaben die „Königlichen“ am Dienstag bekannt.

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Atletico habe das Angebot mit dem Verweis auf die festgeschriebene Ablösesumme des 26-Jährigen abgelehnt, die liegt bei 500 Mio. Euro. Alvarez traf in der vergangenen Saison in 49 Pflichtspielen 20 Mal für den Tabellenvierten der spanischen LaLiga.

(Bild: AFP/JAVIER SORIANO)

Der zuletzt wiedergewählte Real-Präsident Florentino Perez kann damit vorerst ein Versprechen nicht einlösen, hatte er doch einen Transfer eines nicht genannten Spielers um 150 Mio. Euro im Rahmen seiner Kandidatur angekündigt.

Bestätigt wurde von Real am Dienstag zudem die offizielle Trennung von Trainer Alvaro Arbeloa. Man habe sich auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung einigen können. Nachfolger soll angeblich Jose Mourinho werden.

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