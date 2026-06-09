59 Sprengsätze! Lehrer gefährden WM-Auftakt

Kurz vor dem Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft im Azteken-Stadion in Mexiko-Stadt haben am Dienstag Tausende Demonstranten den Haupt-Zugang zu der Sportstätte blockiert. Die Protestaktion wurde von einer Splittergruppe der Lehrergewerkschaft CNTE organisiert. In einem Bus mit anreisenden Demonstranten fand die Polizei 59 Sprengsätze! Die Behörden sprechen nun sogar von einer Gefahr für die Bevölkerung.