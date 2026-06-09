Serena Williams feiert erfolgreiches Comeback

Mboko fühlt sich geehrt

Mboko meinte, sie fühle sich geehrt, mit Williams zu spielen. „Es ist ein Privileg. Wir wollen aber mehr als nur diesen Sieg.“ In der nächsten Woche wird Williams in Berlin Doppel spielen, ihre Partnerin – wohl in der Vorbereitung auf Wimbledon – ist noch nicht bekannt.