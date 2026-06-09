Überholversuch misslang: 6 Verletzte in Innsbruck

Unfassbare Szenen dürften sich heute am Nachmittag in der Innsbrucker Maximilianstraße abgespielt haben. Ersten Informationen zufolge wollte ein Auto in der Stadt überholen, prallte dabei jedoch in ein parkendes Auto. Der Unfall forderte wohl mehrere Verletzte.
Zum Unfall kam es am Dienstagnachmittag. Dort soll ein Lenker in der Maximilianstraße versucht haben, einen weiteren Verkehrsteilnehmer zu überholen. Dieses Manöver dürfte jedoch ordentlich schiefgegangen sein.
In diesem Bereich, in dem übrigens Tempo 50 gilt, krachte der Lenker schließlich gegen ein parkendes Auto. Dieses wurde nach vorn geschoben und prallte gegen einen kleinen Gastgarten aus Holz.
Durch die Wucht des Aufpralls wurden noch zwei weitere Autos beschädigt. Ersten Informationen zufolge sollen sich sechs Personen verletzt haben. Die Polizei, die Berufsfeuerwehr Innsbruck sowie die Rettung standen im Einsatz.
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