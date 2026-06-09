Trump droht dem Iran nun mit Vergeltung

Nach dem Ausstieg aus der F-15E verbarg sich der Offizier zuletzt in einer Felsspalte, sein genauer Standort war anfangs unbekannt. Der Jet wurde in einer regierungsfeindlichen Region abgeschossen. Es entwickelte sich ein Wettlauf um die Zeit, denn auch iranische Soldaten suchten nach dem Mann. Um diese Suchtrupps zu täuschen, startete die CIA laut „New York Times“ eine Desinformationskampagne. Sie sollte die Iraner glauben lassen, der Pilot sei bereits mit einem Bodenkonvoi außer Landes gebracht worden. Schließlich fand die CIA sein Versteck und gab die Information an das Pentagon, das die Rettung einleitete.