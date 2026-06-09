Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Briten unter Schock

Ängste vor Krawallen nach blutigem Messerangriff

Ausland
09.06.2026 22:07
Mutige Passanten hielten den Angreifer in Schach, bis die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen.
Mutige Passanten hielten den Angreifer in Schach, bis die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen.(Bild: AFP/PAUL FAITH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Vereinigten Königreich hat eine blutige Messerattacke mit einem Schwerverletzten erneut Ängste vor rassistischen Ausschreitungen entfacht. Aufnahmen von dem entsetzlichen Vorfall in der nordirischen Hauptstadt Belfast haben sich in Windeseile in den sozialen Medien verbreitet. Die Polizei appellierte an die Bevölkerung, die besagten Aufnahmen nicht zu teilen.

0 Kommentare

Nordirlands Polizeichef Jon Boutcher rief die Menschen auf, sich nicht durch Social Media aufstacheln zu lassen und die Ermittler ihre Arbeit machen zu lassen. Es gebe bisher keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund, hieß es in der Mitteilung der Polizei.

In dem Video ist zu sehen, wie der Angreifer, ein 30-jähriger Sudanese, mit einem Messer mitten auf einer Straße auf einem blutüberströmten Mann sitzt und diesen mit einem Messer traktiert. „Er will ihm den Kopf abtrennen“, ist immer wieder von schockierten Passanten zu hören. Zwischendurch hebt der Mann das Messer in die Höhe und ruft etwas. Nach einer Weile wagen sich mehrere Männer in die Nähe und versuchen, den Angreifer mithilfe eines Hurling-Schlägers von seinem Opfer zu trennen.

Opfer erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und am Rücken
Das Opfer, ein Mann im Alter zwischen 40 und 50 Jahren, wurde mit schweren Verletzungen im Gesicht, den Augen und am Rücken in ein Krankenhaus gebracht. Der Messermann wurde inzwischen wegen versuchten Mordes, Waffenbesitzes und Todesdrohungen angeklagt.

Großbritanniens bekanntester Rechtsextremist Tommy Robinson rief zu Protesten im ganzen Land auf. Diese ließen auch nicht lange auf sich warten. Wenige Stunden nach der Tat kam es bereits zu ersten Anti-Migrations-Kundgebungen. In Belfast wurden mehrere Fahrzeuge in Brand gesteckt (siehe X-Postings unten). Dem TV-Sender BBC zufolge kam es auch in anderen Städten Nordirlands zu Protesten.

Lesen Sie auch:
Menschen halten Bilder des Opfers Henry Nowak und blutverschmierte Handschellen in den Händen, ...
Opfer in Handschellen
Student tot: Rassismus-Debatte nach Polizeifehler
02.06.2026
Polizisten angegriffen
Londoner Massenprotest gegen Migration eskaliert
13.09.2025

Fataler Irrtum bei Polizeieinsatz
Erst in der vergangenen Woche war es in der südenglischen Stadt Southampton zu Krawallen am Rande eines Protests gekommen. Auslöser war die Veröffentlichung von Body-Cam-Aufnahmen, die einen krassen Polizeifehler nach der tödlichen Messerattacke eines Manns aus der Sikh-Gemeinschaft auf den Studenten Henry Nowak zeigten. Statt den Mörder festzunehmen, der sich als Opfer eines rassistischen Übergriffs darstellte, hatten die Polizisten dem sterbenden Nowak Handschellen angelegt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
09.06.2026 22:07
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
NordirlandSudan
Polizei
MesserangriffKrawallAusschreitung
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf