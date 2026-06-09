Kundgebung für Frauenrechte gewaltsam aufgelöst

Die Proteste seien ausgebrochen, nachdem die Sittenpolizei der Taliban Frauen wegen angeblicher Verstöße gegen die Kleiderordnung festgenommen hatte, berichteten Anrainer am Dienstag. Neben den Toten seien weitere Personen verletzt worden. Es gab zahlreiche Festnahmen. Darunter seien Dutzende Frauen und Mädchen, hieß es. Die Taliban-Behörden äußerten sich zunächst nicht zu möglichen Opfern oder Festnahmen. Der britische Sender BBC will von Rettungskräften in Erfahrung gebracht haben, dass zwei Menschen getötet worden seien.