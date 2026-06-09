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Taliban griffen durch

Kundgebung für Frauenrechte gewaltsam aufgelöst

Ausland
09.06.2026 23:10
Voll verschleierte Frauen in der afghanischen Stadt Herat
Voll verschleierte Frauen in der afghanischen Stadt Herat(Bild: AFP/MOHSEN KARIMI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine Demonstration für Frauenrechte ist am Dienstag in der westafghanischen Provinz Herat gewaltsam aufgelöst worden. Es gibt Berichte über mindestens zwei Todesopfer.

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Die Proteste seien ausgebrochen, nachdem die Sittenpolizei der Taliban Frauen wegen angeblicher Verstöße gegen die Kleiderordnung festgenommen hatte, berichteten Anrainer am Dienstag. Neben den Toten seien weitere Personen verletzt worden. Es gab zahlreiche Festnahmen. Darunter seien Dutzende Frauen und Mädchen, hieß es. Die Taliban-Behörden äußerten sich zunächst nicht zu möglichen Opfern oder Festnahmen. Der britische Sender BBC will von Rettungskräften in Erfahrung gebracht haben, dass zwei Menschen getötet worden seien.

Der Leiter der Sittenpolizei in Herat, Scheich Azizur Rahman al-Muhajir, wies Berichte über Festnahmen wegen Verstößen gegen die Vorschrift zur Verschleierung zurück. Seine Inspektoren hätten lediglich Anleitungen gegeben und das Bewusstsein für den islamischen Hidschab geschärft, zitierte ihn die staatliche Nachrichtenagentur Bakhtar.

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Polizeisprecher: „Versammlung hat Spannungen erzeugt“
Ein Sprecher der Polizei von Herat erklärte hingegen, die Versammlung im Gebiet Jebrail habe „Spannungen erzeugt“ und die öffentliche Ordnung gestört. Augenzeugen berichteten, die Proteste seien ausgebrochen, als die Sittenwächter versucht hätten, mehrere Frauen festzunehmen. Einige Anrainer sagten, die Sicherheitskräfte hätten auch Frauen ins Visier genommen, die sich an die Kleiderordnung hielten, die eine vollständige Bedeckung von Gesicht und Körper vorschreibt.

Ein von Reuters nicht verifiziertes Video zeigt bewaffnete Einsatzkräfte, die eine Demonstration auflösen, an der auch vollständig verschleierte Frauen teilnahmen. In einem Ausschnitt ist zu sehen, wie Menschen in Deckung gehen, während im Hintergrund Schüsse zu hören sind.

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