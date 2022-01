Toyota Hilux GR Sport: Dakar-Flair für den Pick-up

Einzig wählbarer Antrieb ist ein 2,8-Liter-Vierzylinder mit 500 Newtonmeter Drehmoment und 204 PS in Kombination mit Sechsgang-Automatik. Der GR Sport bietet eine eigene Fahrwerksabstimmung. Rot lackierte Stoßdämpfer an der Vorderachse sollen sich durch bessere Nehmerqualitäten auszeichnen, zudem gibt es neue Vorderachs-Federn mit einer steiferen Kennung. In der Summe verspricht Toyota für die Sportversion ein besseres Handling und Lenkverhalten bei gleichzeitig höherem Komfort.