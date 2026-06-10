550 Migranten erreichten binnen 2 Tagen Kreta

Überfahrt kostete 3000 US-Dollar

Nach Angaben der Geretteten waren sie von der libyschen Küste aufgebrochen und hatten für die Überfahrt jeweils rund 3000 US-Dollar (rund 2600 Euro) an Schlepper gezahlt. Die rund 300 Kilometer lange Route von Libyen nach Kreta wird von Schlepperbanden immer stärker genutzt. Der griechische Migrationsminister Thanos Plevris hatte erst vor wenigen Tagen erklärt, dass in Libyen derzeit mehr als eine halbe Million Menschen auf eine Gelegenheit zur Weiterreise nach Europa warten.