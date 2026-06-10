Überfordert und Katzenfamilie einfach abgeschoben

„Wir haben nicht schlecht gestaunt, als wir kürzlich eine Anfrage aus der Stadt Salzburg gekommen ist, ob wir eine ganze Katzenfamilie – Vater, Mutter und drei Babys – aufnehmen können“, sagt Johanna Stadler, Geschäftsführerin des Tierschutzhofs Pfotenhilfe. Die junge Frau habe die Elterntiere als Babys von einem Bauernhof bekommen, die Kastrationspflicht ignoriert und sei nun zeitlich und finanziell mit der ganzen Sache überfordert.