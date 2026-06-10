Überfordert und Katzenfamilie einfach abgeschoben

Zwei Elterntiere und dann auch noch drei Babys: Damit war eine junge Katzenhalterin in der Stadt Salzburg komplett überfordert und wandte sich an die Pfotenhilfe. Die Kastrationspflicht hatte sie offenbar ignoriert. Kritik der Tierretter: „Ohne Kontrollen ist die Regelung zahnlos!“
„Wir haben nicht schlecht gestaunt, als wir kürzlich eine Anfrage aus der Stadt Salzburg gekommen ist, ob wir eine ganze Katzenfamilie – Vater, Mutter und drei Babys – aufnehmen können“, sagt Johanna Stadler, Geschäftsführerin des Tierschutzhofs Pfotenhilfe. Die junge Frau habe die Elterntiere als Babys von einem Bauernhof bekommen, die Kastrationspflicht ignoriert und sei nun zeitlich und finanziell mit der ganzen Sache überfordert.
Das Problem beginne schon bei der Übernahme der Katzen von einem Bauernhof, wo sich die Tiere mit hoher Wahrscheinlichkeit illegal vermehrt haben, so Stadler. „Wären die Katzen in einem Tierheim adoptiert worden, hätte eine entsprechende Aufklärung stattgefunden und es wäre nicht zu einer weiteren Vermehrung gekommen“, meint die Tierretterin weiter.
Die Pfotenhilfe sorgt nun für die Kastrationen, Impfungen, Parasitenbehandlungen und Chip. Seit dem Frühjahr musste die Pfotenhilfe schon dutzende Kätzchenwaisen aufnehmen und mit dem Flascherl aufziehen. Die dringende Bitte: Unkastrierte Katzen unbedingt melden!
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