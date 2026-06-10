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Pfotenhilfe sprang ein

Überfordert und Katzenfamilie einfach abgeschoben

Salzburg
10.06.2026 11:00
Sind sie nicht herzig? Diese drei Katzenbabys brauchen ein neues Zuhause.
Sind sie nicht herzig? Diese drei Katzenbabys brauchen ein neues Zuhause.(Bild: Pfotenhilfe)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Zwei Elterntiere und dann auch noch drei Babys: Damit war eine junge Katzenhalterin in der Stadt Salzburg komplett überfordert und wandte sich an die Pfotenhilfe. Die Kastrationspflicht hatte sie offenbar ignoriert. Kritik der Tierretter: „Ohne Kontrollen ist die Regelung zahnlos!“

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„Wir haben nicht schlecht gestaunt, als wir kürzlich eine Anfrage aus der Stadt Salzburg gekommen ist, ob wir eine ganze Katzenfamilie – Vater, Mutter und drei Babys – aufnehmen können“, sagt Johanna Stadler, Geschäftsführerin des Tierschutzhofs Pfotenhilfe. Die junge Frau habe die Elterntiere als Babys von einem Bauernhof bekommen, die Kastrationspflicht ignoriert und sei nun zeitlich und finanziell mit der ganzen Sache überfordert.

Die Pfotenhilfe kümmert sich jetzt auch um die Elterntiere.
Die Pfotenhilfe kümmert sich jetzt auch um die Elterntiere.(Bild: Pfotenhilfe)
(Bild: Pfotenhilfe)

Das Problem beginne schon bei der Übernahme der Katzen von einem Bauernhof, wo sich die Tiere mit hoher Wahrscheinlichkeit illegal vermehrt haben, so Stadler. „Wären die Katzen in einem Tierheim adoptiert worden, hätte eine entsprechende Aufklärung stattgefunden und es wäre nicht zu einer weiteren Vermehrung gekommen“, meint die Tierretterin weiter.

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Die Pfotenhilfe sorgt nun für die Kastrationen, Impfungen, Parasitenbehandlungen und Chip. Seit dem Frühjahr musste die Pfotenhilfe schon dutzende Kätzchenwaisen aufnehmen und mit dem Flascherl aufziehen. Die dringende Bitte: Unkastrierte Katzen unbedingt melden!

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