Toyota Supra: Reinkarnation als böser Zwilling

Toyota lässt die Legende namens Supra wiederaufleben, mit ordentlich Schützenhilfe von BMW. Ergebnis der beispielgebenden Zusammenarbeit ist ein zweisitziger Sportwagen, der den famosen Münchner Reihensechszylinder unter der Haube hat, sich aber maximal vom Entwicklungsbruder BMW Z4 unterscheidet. Vor allem (aber nicht nur!) optisch. Am 6. Juni kommt der Toyota GR Supra (so der volle Name, GR von Gazoo Racing) in Österreich - wo er auch gebaut wird - auf den Markt.