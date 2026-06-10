Glauben Sie, dass dieses Budget bis 2028 hält?

Halten Sie die geplanten Maßnahmen und Einsparungen für ausreichend, um die öffentlichen Finanzen langfristig zu sichern? Befürchten Sie, dass wirtschaftliche Entwicklungen, Krisen oder politische Entscheidungen die Budgetpläne schon vor 2028 über den Haufen werfen könnten? Welche Auswirkungen erwarten Sie für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und den Wirtschaftsstandort Österreich? Und welche Schritte wären aus Ihrer Sicht notwendig, damit die Budgetziele tatsächlich erreicht werden können?