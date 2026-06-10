Die Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer hat in den vergangenen Tagen für intensive Diskussionen gesorgt. Mit dem vorgestellten Budget soll Österreichs Finanzpolitik bis 2028 auf stabile Beine gestellt werden. Unsere Frage des Tages vom 10.06.2026 lautet daher: „Glauben Sie, dass dieses Budget bis 2028 hält?“
Halten Sie die geplanten Maßnahmen und Einsparungen für ausreichend, um die öffentlichen Finanzen langfristig zu sichern? Befürchten Sie, dass wirtschaftliche Entwicklungen, Krisen oder politische Entscheidungen die Budgetpläne schon vor 2028 über den Haufen werfen könnten? Welche Auswirkungen erwarten Sie für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und den Wirtschaftsstandort Österreich? Und welche Schritte wären aus Ihrer Sicht notwendig, damit die Budgetziele tatsächlich erreicht werden können?
Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.