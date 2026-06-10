Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frage des Tages

Glauben Sie, dass dieses Budget bis 2028 hält?

Community
10.06.2026 11:38
Sieht die finanzielle Lage Österreichs rosig aus?
Sieht die finanzielle Lage Österreichs rosig aus?(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Community
Von Community

Die Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer hat in den vergangenen Tagen für intensive Diskussionen gesorgt. Mit dem vorgestellten Budget soll Österreichs Finanzpolitik bis 2028 auf stabile Beine gestellt werden. Unsere Frage des Tages vom 10.06.2026 lautet daher: „Glauben Sie, dass dieses Budget bis 2028 hält?“

0 Kommentare

Halten Sie die geplanten Maßnahmen und Einsparungen für ausreichend, um die öffentlichen Finanzen langfristig zu sichern? Befürchten Sie, dass wirtschaftliche Entwicklungen, Krisen oder politische Entscheidungen die Budgetpläne schon vor 2028 über den Haufen werfen könnten? Welche Auswirkungen erwarten Sie für Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und den Wirtschaftsstandort Österreich? Und welche Schritte wären aus Ihrer Sicht notwendig, damit die Budgetziele tatsächlich erreicht werden können?

Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Community
10.06.2026 11:38
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
110.255 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
88.669 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
81.063 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1602 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Außenpolitik
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
1144 mal kommentiert
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel. 
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1122 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Mehr Forum
Diskutieren Sie mit!
Der digitale Pranger: Eskaliert der Hass im Netz?
Das sagen die Leser
Förderstopp für Wiener Jugendfußballer regt auf
Frage des Tages
Ist die Parteienförderung in Österreich zu hoch?
Das sagen die Leser
Parteienförderung: „Regierung, gönnt euch…“
Frage des Tages
Budgetrede: Rechnen Sie mit weiteren Einsparungen?
Newsletter
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine