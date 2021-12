Rufen Sie an!

Fragen Sie sich, was Ihnen in Krisen gut getan hat

Wie verlaufen solche psychotherapeutischen Gespräche? „Eingangs versuchen wir, das konkrete Anliegen des Anrufers herauszufinden bzw. gemeinsam zu formulieren. Das hilft nicht nur beim Vertrauensaufbau, sondern auch dabei, die verschiedenen Themen zu sortieren sowie eine gewisse Ordnung und Beherrschbarkeit - zumindest für den Gesprächsverlauf - zu entwickeln. Wichtig ist weiters das Hinführen zu den eigenen Ressourcen. Das heißt, der Klient kommt im Laufe des Telefonats von selbst drauf, was ihm guttun könnte. Das mögen Hobbys, Freunde, Familie, ein erfüllender Beruf etc. sein. Damit wird klarer, dass nicht die gesamte Person in einer Krise steckt, sondern nur manche Anteile in ihr in Not sind. Ein erster Schritt hinaus aus der empfundenen Hilf- und Hoffnungslosigkeit“, erklärt die angehende Psychotherapeutin. „Oft gilt es auch als notwendig, bestehende Beziehungen zu durchdenken - und mitunter eine Neubewertung vorzunehmen, falls diese sich in einer gefühlten Sackgasse befinden. Unser Ziel ist immer, nicht vorschnell Ratschläge zu erteilen. Wir wollen vielmehr dazu beitragen, dass Lösungen sich im Gespräch, idealerweise wie von selbst, herauskristallisieren“, ergänzt Valerie Brunner.