KTM-Tech3 verpflichtet Halbbruder von Rossi

Der Deal ist perfekt: Das MotoGP-Team KTM-Tech3 hat ab der kommenden Saison den Italiener Luca Marini unter Vertrag genommen.
Der 29-jährige Halbbruder von Valentino Rossi war 2020 Moto2-Vizeweltmeister.
In die Königsklasse stieg er im Jahr darauf ein, 2023 gelangen ihm auf Ducati für den Rossi-Rennstall VR46 seine einzigen beiden Podestplätze. Seit 2024 geht Marini für das Honda-Werksteam an den Start, in der laufenden WM rangiert er an der zehnten Stelle.
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