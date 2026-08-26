Großeinsatz: Brand bei Grazer Entsorgungsbetrieb

Nächtlicher Großeinsatz am Mittwoch in Graz: Weil Abfall in der Lagerhalle eines Recyclinghofs Feuer fing, mussten knapp 50 Feuerwehrkräfte ausrücken. Erst kurz vor 9 Uhr gab es das „Brand aus“.
Mitten in der Nacht mussten die Grazer Feuerwehrkräfte zu einem Recyclinghof von FCC Austria in der Auer-Welsbach-Gasse ausrücken. Eine automatische Brandmeldeanlage hatte Alarm geschlagen. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine ganze Lagerhalle in Brand geraten war. Abfälle hatten Feuer gefangen.
Umgehend wurde mit der Brandbekämpfung begonnen und weitere Einsatzkräfte nachalarmiert. Auch ein Radlager und ein Bagger kamen zum Einsatz, um alle Glutnester zu löschen. Kurz nach 2 Uhr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden.
Das „Brand aus“ gab es jedoch erst kurz vor 9 Uhr morgens. Insgesamt standen 38 Kräfte der Berufsfeuerwehr und neun Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Graz im Einsatz. Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Personen wurden nicht verletzt.
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