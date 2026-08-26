Wenn eigener Bruder plötzlich zum Überwacher wird

„Diese Kontrolle ist nicht harmlos“

Integrationsexpertin Emina Šarić beschreibt, wie tief starre Rollenbilder in das Leben von Mädchen eingreifen können: Wie sollen sie sich kleiden? Mit wem dürfen sie Kontakt haben? Wie dürfen sie ihr Leben führen? Von manchen werde erwartet, nicht nur die eigene, sondern auch die Ehre der Familie zu bewahren. Das Verhalten von Mädchen werde stärker beobachtet, bewertet und kontrolliert als jenes von Burschen.