Kann LASK auch in der Königsklasse überzeugen?

Mit einem sensationellen 5:1-Sieg gegen Celtic Glasgow hat der LASK Historisches geschafft und steht erstmals in der Champions League. Nach dem 0:4-Gesamtrückstand drehten die Linzer die Partie komplett und schrieben rot-weiß-rote Fußballgeschichte. Unsere Frage des Tages vom 26. August lautet daher: „Nach dem Wunder von Linz: Kann der LASK auch in der Champions League überzeugen?“