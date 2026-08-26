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Frage des Tages

Kann LASK auch in der Königsklasse überzeugen?

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26.08.2026 11:29
Nach dem 5:1 gegen Celtic steht der LASK in der Champions League.
Nach dem 5:1 gegen Celtic steht der LASK in der Champions League.(Bild: APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER)
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Mit einem sensationellen 5:1-Sieg gegen Celtic Glasgow hat der LASK Historisches geschafft und steht erstmals in der Champions League. Nach dem 0:4-Gesamtrückstand drehten die Linzer die Partie komplett und schrieben rot-weiß-rote Fußballgeschichte. Unsere Frage des Tages vom 26. August lautet daher: „Nach dem Wunder von Linz: Kann der LASK auch in der Champions League überzeugen?“

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Was trauen Sie den Linzern in der Champions League zu? Wer wäre Ihr absoluter Wunschgegner für die Heimspiele auf der Gugl? Kann das Team auch gegen internationale Top-Klubs mithalten?

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