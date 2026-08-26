Kann LASK auch in der Königsklasse überzeugen?

Mit einem sensationellen 5:1-Sieg gegen Celtic Glasgow hat der LASK Historisches geschafft und steht erstmals in der Champions League. Nach dem 0:4-Gesamtrückstand drehten die Linzer die Partie komplett und schrieben rot-weiß-rote Fußballgeschichte. Unsere Frage des Tages vom 26. August lautet daher: „Nach dem Wunder von Linz: Kann der LASK auch in der Champions League überzeugen?“
Was trauen Sie den Linzern in der Champions League zu? Wer wäre Ihr absoluter Wunschgegner für die Heimspiele auf der Gugl? Kann das Team auch gegen internationale Top-Klubs mithalten?
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