Potapova lässt Generalprobe für die US Open aus

Tennis-Spielerin Anastasia Potapova hat ihre Teilnahme an der Generalprobe für die US Open kurzfristig abgesagt.
Österreichs Nummer eins trat am Mittwoch beim WTA-500-Turnier in Monterrey nicht zum Zweitrundenmatch gegen Nikola Bartunkova (CZE) an.
Der Grund dafür war vorerst unklar. In der ersten Runde hatte die an der vierten Position gesetzte Potapova ein Freilos gehabt. Lilli Tagger war in Mexiko gleich zum Auftakt ausgeschieden.
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