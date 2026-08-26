Schlangenbisse töten mehr Menschen als gedacht

Auf Subsahara-Afrika entfallen 45 Prozent aller weltweiten Vergiftungen und Todesfälle. Die Inzidenzrate, sprich die relative Häufigkeit, ist dort fast dreimal so hoch wie in Südasien, der am zweitstärksten betroffenen Region. Auch in Südostasien werden viele Menschen von Schlangen gebissen. Die höchsten Raten an Vergiftungen und Todesfällen weisen zudem Länder mit niedrigem Einkommen auf. Das unterstreiche, dass Schlangenbisse vor allem ein Gesundheitsproblem armer, ländlicher Gemeinschaften sind, heißt es in der Studie, die im Fachjournal „Plos Medicine“ veröffentlicht wurde.