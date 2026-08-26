Schon wieder Katzenbabys in Mülltonne geworfen

„Es reicht jetzt wirklich! Wir brauchen endlich eine Chippflicht und Kontrollen! Die Skrupellosigkeit von Tierquälern kennt keine Grenzen mehr“, sagt Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler sichtlich wütend. In Ostermiething (OÖ) nahe der Salzburger Grenze hörten Bewohner eines Wohnblocks die Katzenschreie aus einer Mülltonne.
Für Johanna Stadler von der Pfotenhilfe Lochen ist klar, dass der Täter bewusst den Tod der beiden Katzenbabys in Kauf genommen hat. Sie hätten in der Mülltonne ersticken, verdursten oder verhungern können. Auch ein qualvoller Tod in der Müllpresse wäre möglich gewesen.
„Das Tierschutz-Ministerium muss jetzt endlich handeln und sowohl eine Chippflicht für alle Katzen einführen als auch routinemäßige, engmaschige Kontrollen bei privaten Tierhaltern“, so Stadler.
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