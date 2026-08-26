Mücke eingeschleppt
Frankfurt: Flughafen-Mitarbeiter stirbt an Malaria
Ein Mitarbeiter des Frankfurter Flughafens ist in Deutschland nach einer Malaria-Infektion gestorben. Ursache der Ansteckung sollen zufällig importierte Mücken sein.
Aufgrund einer aus einem Malaria-Gebiet mitgereisten Mücke sind am Frankfurter Airport insgesamt sechs Beschäftigte mit der Krankheit infiziert worden. Einer der Betroffenen ist mittlerweile gestorben. „Das können wir leider bestätigen“, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport am Mittwoch. „Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen des Verstorbenen“, erklärte er.
„Sehr seltene“ Sonderform
Die laut deutschem Robert Koch-Institut „sehr seltene“ Sonderform der sogenannten Flughafenmalaria entstehe, wenn eine infektiöse Mücke im Flugzeug oder Gepäck unbeabsichtigt importiert werde. Die Ansteckung erfolge dann im Flugzeug, im Flughafen oder in unmittelbarer Umgebung. „Eine Übertragung von Mensch zu Mensch spielt bei der Airport-Malaria keine Rolle“, betonte ein Sprecher des Frankfurter Gesundheitsamts.
Symptome von Malaria
- Fieber
- Schüttelfrost
- Kopfschmerzen
- Verwirrtheit
- Krampfanfälle
- Atembeschwerden
Bleibt die Krankheit unbehandelt, kann sie lebensbedrohlich werden. Laut Fraport wurden die Mitarbeiter sensibilisiert, bei typischen Malaria-Symptomen einen Arzt aufzusuchen und den Arbeitsplatz entsprechend zu vermerken.
Weitere Mücken gefangen
Die Infizierten sollen sich noch in ärztlicher Behandlung befinden. Darüber hinaus seien Mückenfallen aufgestellt und auch Mücken gefangen worden, so der Fraport-Sprecher. Diese würden jetzt in einem Labor untersucht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.