Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mücke eingeschleppt

Frankfurt: Flughafen-Mitarbeiter stirbt an Malaria

Ausland
26.08.2026 11:16
Auf den Menschen übertragen wird Malaria durch Anopheles-Stechmücken, wenn diese sich zuvor ...
Auf den Menschen übertragen wird Malaria durch Anopheles-Stechmücken, wenn diese sich zuvor selbst infiziert haben.(Bild: Krone-Collage/Sina Ettmer - stock.adobe.com, Kerstin Wassermann)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Mitarbeiter des Frankfurter Flughafens ist in Deutschland nach einer Malaria-Infektion gestorben. Ursache der Ansteckung sollen zufällig importierte Mücken sein.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Aufgrund einer aus einem Malaria-Gebiet mitgereisten Mücke sind am Frankfurter Airport insgesamt sechs Beschäftigte mit der Krankheit infiziert worden. Einer der Betroffenen ist mittlerweile gestorben. „Das können wir leider bestätigen“, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport am Mittwoch. „Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen des Verstorbenen“, erklärte er.

„Sehr seltene“ Sonderform
Die laut deutschem Robert Koch-Institut „sehr seltene“ Sonderform der sogenannten Flughafenmalaria entstehe, wenn eine infektiöse Mücke im Flugzeug oder Gepäck unbeabsichtigt importiert werde. Die Ansteckung erfolge dann im Flugzeug, im Flughafen oder in unmittelbarer Umgebung. „Eine Übertragung von Mensch zu Mensch spielt bei der Airport-Malaria keine Rolle“, betonte ein Sprecher des Frankfurter Gesundheitsamts.

Symptome von Malaria

  • Fieber
  • Schüttelfrost
  • Kopfschmerzen
  • Verwirrtheit
  • Krampfanfälle
  • Atembeschwerden

Bleibt die Krankheit unbehandelt, kann sie lebensbedrohlich werden. Laut Fraport wurden die Mitarbeiter sensibilisiert, bei typischen Malaria-Symptomen einen Arzt aufzusuchen und den Arbeitsplatz entsprechend zu vermerken.

Lesen Sie auch:
Der letzte Fall einer Flughafenmalaria war laut RKI 2023 in Deutschland dokumentiert worden. ...
Mücke importiert?
Frankfurter Airport: 4 Beschäftigte haben Malaria
17.07.2026
Rebel Wilson
Malaria soll ihr Hirn „dement“ gemacht haben!
06.06.2025

Weitere Mücken gefangen
Die Infizierten sollen sich noch in ärztlicher Behandlung befinden. Darüber hinaus seien Mückenfallen aufgestellt und auch Mücken gefangen worden, so der Fraport-Sprecher. Diese würden jetzt in einem Labor untersucht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
26.08.2026 11:16
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Deutschland
Krankheit
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf