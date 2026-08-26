Frankfurt: Flughafen-Mitarbeiter stirbt an Malaria

Aufgrund einer aus einem Malaria-Gebiet mitgereisten Mücke sind am Frankfurter Airport insgesamt sechs Beschäftigte mit der Krankheit infiziert worden. Einer der Betroffenen ist mittlerweile gestorben. „Das können wir leider bestätigen“, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport am Mittwoch. „Unser tiefstes Mitgefühl gilt den Angehörigen des Verstorbenen“, erklärte er.