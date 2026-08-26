Nach „schlechter Nacht“: Alvarez fehlt im Training

Wilder Transfer-Poker

Der Grund: Alvarez würde gern zum FC Barcelona wechseln. Schon seit Wochen wird über einen möglichen Transfer des argentinischen Nationalspielers spekuliert, die Madrilenen wollen ihn aber nicht zu Barca ziehen lassen. Auch Arsenal hat Interesse. Sein Vertrag in Madrid läuft noch bis 2030, sein Marktwert wird auf rund 120 Millionen Euro geschätzt.