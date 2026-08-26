Nach „schlechter Nacht“: Alvarez fehlt im Training

Atletico Madrids wechselwilliger Stürmerstar Julian Alvarez fehlte am Mittwoch im Training des spanischen Topklubs.
Wie die spanische „Marca“ berichtet, erschien Julian Alvarez nicht zum Training von Atletico Madrid. „Aufgrund einer Krankheit hatte er eine schlechte Nacht und fühlt sich unwohl“, schreibt das Medium.
Am Sonntag war Alvarez von den eigenen Fans beim Heimspiel gegen den FC Villarreal (2:2) übel ausgepfiffen worden. Schon als der Name des 26-Jährigen bei den Aufstellungen verkündet wurde, gab es ein Pfeifkonzert von den Rängen.
Wilder Transfer-Poker
Der Grund: Alvarez würde gern zum FC Barcelona wechseln. Schon seit Wochen wird über einen möglichen Transfer des argentinischen Nationalspielers spekuliert, die Madrilenen wollen ihn aber nicht zu Barca ziehen lassen. Auch Arsenal hat Interesse. Sein Vertrag in Madrid läuft noch bis 2030, sein Marktwert wird auf rund 120 Millionen Euro geschätzt.
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