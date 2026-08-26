Eiszeitmenschen jagten vor allem weibliche Mammuts

Bei Langmannersdorf handelt es um einen menschlich geprägten Fundplatz, wo auch Steinwerkzeuge, Holzkohle und gebrannte Knochen gefunden wurden. Zudem fanden sich Schlag- und Schnittspuren an Knochen. Außerdem wurden nicht alle Knochen der Tiere nachgewiesen – Fußknochen etwa sind sehr selten. „Deshalb müssen wir davon ausgehen, dass eine Sortierung durch den Menschen stattgefunden hat“, so der Archäologe und Studien-Coautor Marc Händel. Offensichtlich wurden die Tiere außerhalb des untersuchten Areals erlegt, an Ort und Stelle grob zerlegt und die Teile schließlich erst an der späteren Fundstelle weiterverarbeitet.