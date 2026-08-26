Zverev schreibt schon vor US-Open-Start Geschichte

Der 29-Jährige geht erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier als topgesetzter Spieler ins Rennen. Das Kuriose daran: An der Spitze der Weltrangliste stand der Hamburger bislang noch nie. Zu verdanken hat Zverev die besondere Konstellation der Absage von Jannik Sinner. Der 25-jährige Weltranglisten-Erste kann aufgrund einer Knieverletzung in New York nicht antreten. In der Setzliste rutscht der Deutsche deshalb auf Position eins. Damit betritt Zverev sogar historisches Terrain. Seit Einführung der ATP-Weltrangliste war noch nie ein Spieler bei einem Grand Slam an Nummer eins gesetzt, der zuvor nicht zumindest einmal selbst die Weltrangliste angeführt hatte.