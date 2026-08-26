Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das gab’s noch nie

Zverev schreibt schon vor US-Open-Start Geschichte

Tennis
26.08.2026 11:14
Alexander Zverev
Alexander Zverev(Bild: AFP/EMILEE CHINN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Alexander Zverev schreibt bereits vor dem ersten Ballwechsel bei den US Open (30. August bis 13. September) Tennis-Geschichte. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der 29-Jährige geht erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier als topgesetzter Spieler ins Rennen. Das Kuriose daran: An der Spitze der Weltrangliste stand der Hamburger bislang noch nie. Zu verdanken hat Zverev die besondere Konstellation der Absage von Jannik Sinner. Der 25-jährige Weltranglisten-Erste kann aufgrund einer Knieverletzung in New York nicht antreten. In der Setzliste rutscht der Deutsche deshalb auf Position eins. Damit betritt Zverev sogar historisches Terrain. Seit Einführung der ATP-Weltrangliste war noch nie ein Spieler bei einem Grand Slam an Nummer eins gesetzt, der zuvor nicht zumindest einmal selbst die Weltrangliste angeführt hatte.

Lesen Sie auch:
Lilli Tagger gibt ihr US-Open-Debüt.
Sport Tv Logo
Laute US Open
Tüten, Flugzeuge und Vorfreude auf Lillis Debüt
25.08.2026
Der Rücken ...
Turnierabsage! Sorge um Potapova kurz vor US Open
26.08.2026
US Open
Ofner bereits in der ersten Quali-Runde out
25.08.2026
US Open
Mixed Djokovic/Sabalenka früh ausgeschieden
25.08.2026

Setzliste ist nicht gleich Weltrangliste
Doch wie kann Zverev bei den US Open die Nummer eins sein, obwohl andere Spieler im ATP-Ranking vor ihm liegen? Entscheidend ist der Unterschied zwischen Weltrangliste und Setzliste. Für das ATP-Ranking zählen die Ergebnisse der vergangenen 52 Wochen. Abhängig von der Wertigkeit eines Turniers und davon, wie weit ein Spieler kommt, werden Punkte vergeben. Nach einem Jahr fallen die beim jeweiligen Turnier gesammelten Zähler wieder aus der Wertung und müssen neu erspielt werden.

Ein Beispiel: Ein US-Open-Sieger bekommt 2000 Punkte gutgeschrieben. Zwölf Monate später fallen diese wieder weg. Nur wer seinen Erfolg wiederholt, kann die volle Ausbeute verteidigen. Ein früheres Ausscheiden hat entsprechend Punkteverluste zur Folge. Für die Setzliste in New York wiederum sorgt Sinners Absage dafür, dass Zverev nach vorne rückt – ohne deshalb auch im ATP-Ranking den ersten Platz zu übernehmen.

Jannik Sinner ist heuer nicht am Start.
Jannik Sinner ist heuer nicht am Start.(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)

Sinner verliert 1300 Punkte
Dennoch könnte das Turnier für Zverev im Kampf um die tatsächliche Nummer eins enorm wichtig werden. Aktuell liegt er noch 5010 Punkte hinter Sinner. Der Italiener kann seine Punkte aus dem Vorjahr aufgrund seiner Verletzung diesmal jedoch nicht verteidigen. Als damaliger Finalist büßt er 1300 Zähler ein.

Ein weiterer Konkurrent ist Carlos Alcaraz. Der 23-Jährige hat Zverev mittlerweile ebenfalls im Ranking überholt und reist als Titelverteidiger nach New York. Allerdings steht hinter seiner Form ein Fragezeichen: Nach einer längeren Verletzungspause gibt der Spanier erst bei den US Open sein Comeback auf der Tour.

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz(Bild: EPA/Alejandro Garcia)

Zverev könnte die ungewöhnliche Ausgangslage somit doppelt nutzen. Als Nummer eins der Setzliste schreibt er bereits vor Turnierbeginn Geschichte. Mit einem starken Lauf in New York könnte er zudem im Rennen um die tatsächliche Weltranglisten-Spitze ordentlich Boden gutmachen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
26.08.2026 11:14
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Promiarzt stirbt bei Flugzeugkollision in NÖ
207.123 mal gelesen
Für die beiden Piloten kam jede Hilfe zu spät.
Außenpolitik
„Wenn die FPÖ in Österreich gewinnt, dann …“
176.329 mal gelesen
Die AfD-Chefin beim Interview über den Dächern Wiens
Innenpolitik
Marie ist da! Kanzler Stocker ist im Babyglück
122.486 mal gelesen
Kanzler Christian Stocker (ÖVP) beendete am Dienstag seine Sommertour quer durch Österreich.
Kolumnen
Was uns bei blauer Kanzlerschaft blüht
3499 mal kommentiert
Was die FPÖ wirklich vorhat – wir werden es wohl bald erleben.
Innenpolitik
Kanzleramt nimmt Freiheitliche Jugend ins Visier
1735 mal kommentiert
Die FPÖ-Jugendorganisation wird für Parteichef Herbert Kickl immer mehr zur Belastung.
Innenpolitik
Babler: „Menschen, die da sind, werden da bleiben“
1390 mal kommentiert
ORF-„Sommergespräch“: SPÖ-Chef Andreas Babler stellte sich den Fragen von Moderatorin Simone ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf