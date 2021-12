Zur Reparatur eingeschicktes Pixel-Handy „gefilzt“

Eigenen Angaben auf Twitter zufolge hatte McGonigal ihr kaputtes Pixel-Smartphone im Oktober an ein offizielles Reparaturzentrum in Texas geschickt. Dort gab man jedoch an, das Telefon nie erhalten zu haben, und stellte ihr ein Ersatzgerät in Rechnung. Die Sendungsverfolgung des Lieferdienstes FedEx zeichnete laut McGonigal allerdings ein anderes Bild: Ihr zufolge war das Smartphone bereits vor Wochen in dem Zentrum angelangt.