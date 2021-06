Apple zahlt für Schweigen in Nacktfotoskandal

Weil zwei Techniker auf ihrem zur Reparatur eingeschickten iPhone Nacktaufnahmen entdeckt und diese veröffentlicht hatten, war eine Frau in den USA gegen Apple vor Gericht gezogen. Jetzt einigten sich beide Seiten auf einen Vergleich: Der kalifornische Konzern zahlt als Wiedergutmachung mehrere Millionen US-Dollar an die Betroffene - und will ansonsten möglichst wenig Aufmerksamkeit erregen.