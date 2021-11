Forscherin entwickelt DogPhone für einsame Hunde

Intention unbekannt

„Wir können natürlich nicht sicher sein, dass sich ,Zack‘ des kausalen Zusammenhangs zwischen dem Aufheben des Balles und dem Anruf bewusst ist“, sagte Hirskyj-Douglas. „Aber es ist klar, dass er in bestimmten Fällen wirklich interessiert war an dem, was er sah, und dass er sogar manche Verhaltensweisen an den Tag legte, die er sonst zeigt, wenn wir physisch zusammen sind.“ Hirskyj-Douglas will das DogPhone nun mithilfe weiterer Tests optimieren.