Apple-Kunden können iPhones bald selbst reparieren

Der US-Computerkonzern Apple will seinen Kunden in Zukunft die Möglichkeit bieten, einfachere Reparaturen an iPhones und Macbooks selber durchzuführen. Dafür startet Anfang nächsten Jahres ein Ersatzteil-Store, in dem Apple-Jünger die benötigten Komponenten und Werkzeuge einkaufen können.