Endlich Mac-Ersatzteile für freie Werkstätten

Apple reagiert damit nicht nur auf Kundenwünsche, sondern auch auf kartellrechtliche Vorbehalte, die das System mit nur vergleichsweise wenigen Apple-Partner-Werkstätten in der Vergangenheit hervorgerufen hatte. So wurde in manchen US-Bundesstaaten inklusive der Apple-Heimat Kalifornien - aber auch in der Europäischen Union - ein „Recht auf Reparatur“ inklusive Zugang zu Original-Ersatzteilen gefordert.