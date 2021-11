„GTA“-Trilogie: Start geriet zu völligem Fiasko

Kritik an Bugs und Grafikfehlern

Probleme gibt es allerdings nicht nur am PC, sondern auf allen Plattformen. Die Spieler sind nicht nur mit den Shop-Problemen unzufrieden, sondern kreiden eine ganze Menge Probleme an, die es ihrer Ansicht nach nicht ins Spiel schaffen hätten dürfen. So berichtet das Spielemagazin „GamePro“ beispielsweise, dass zahlreiche Spieler Bugs und Grafikfehler melden, vielen gefällt auch der grafische Stil der in der Unreal-Engine umgesetzten Neufassung nicht. Kritik gibt es auch für das Entfernen einiger Soundtrack-Stücke, für die Rockstars Rechte abgelaufen sind.