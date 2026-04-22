Nach Millionenpleite: Bittere Pille für Gläubiger

Lediglich 3,4 Prozent beträgt die Quote für die rund 30 Gläubiger nach der Insolvenz der „Better Presenting Company“ (BPC) in Weiler. Damit werden die Gläubiger auf dem Großteil ihrer Forderungen sitzen bleiben. Insgesamt hatte der Masseverwalter Verbindlichkeiten in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro anerkannt.
Der finanzielle Schaden trifft besonders eine Bank, die im Verfahren nicht besichert war. Rund die Hälfte der Summe entfällt auf das Geldinstitut. Ob externe Sicherheiten bestehen, ist nicht bekannt. Neben der Bank sind auch mehrere öffentliche Institutionen wie beispielsweise die Österreichische Gesundheitskasse, das Finanzamt und die Austria Wirtschaftsservice GmbH betroffen, deren Forderungen sich auf rund 400.000 Euro belaufen. Das Insolvenzverfahren war im Herbst 2023 eröffnet worden.
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