Zeit zum Abschied? Hartberg steht vor dem Umbruch

Fußball-Bundesligist Hartberg startet am Mittwoch bei Rapid in den letzten Durchgang der Meistergruppe. Bevor es noch einmal gegen jeden der Top-Gegner geht, dominiert in der Oststeiermark aber vor allem die Frage nach der Zukunft. Jene des Trainers ist offen, wie sieht‘s beim Kader aus?