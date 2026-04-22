Zeit zum Abschied? Hartberg steht vor dem Umbruch

Fußball-Bundesligist Hartberg startet am Mittwoch bei Rapid in den letzten Durchgang der Meistergruppe. Bevor es noch einmal gegen jeden der Top-Gegner geht, dominiert in der Oststeiermark aber vor allem die Frage nach der Zukunft. Jene des Trainers ist offen, wie sieht‘s beim Kader aus?
Am Mittwoch im Allianz-Stadion sitzt Hartberg-Trainer Manfred Schmid nicht auf der Bank, der Coach ist nach seiner Roten wegen Verlassens der Coachingzone zuletzt gegen Grün-Weiß gesperrt. Ob Schmid nach der finalen Tour durch die Meistergruppe aber überhaupt noch auf der Bank sitzen wird, bleibt Stand jetzt offen.
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