Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Finale Tour

Zeit zum Abschied? Hartberg steht vor dem Umbruch

Fußball National
22.04.2026 12:30
Hartberg um Kapitän Heil (li.) könnte im Sommer ein ganz anderes Gesicht haben.
Hartberg um Kapitän Heil (li.) könnte im Sommer ein ganz anderes Gesicht haben.(Bild: GEPA)
Porträt von Georg Kallinger
Von Georg Kallinger

Fußball-Bundesligist Hartberg startet am Mittwoch bei Rapid in den letzten Durchgang der Meistergruppe. Bevor es noch einmal gegen jeden der Top-Gegner geht, dominiert in der Oststeiermark aber vor allem die Frage nach der Zukunft. Jene des Trainers ist offen, wie sieht‘s beim Kader aus?

0 Kommentare

Am Mittwoch im Allianz-Stadion sitzt Hartberg-Trainer Manfred Schmid nicht auf der Bank, der Coach ist nach seiner Roten wegen Verlassens der Coachingzone zuletzt gegen Grün-Weiß gesperrt. Ob Schmid nach der finalen Tour durch die Meistergruppe aber überhaupt noch auf der Bank sitzen wird, bleibt Stand jetzt offen.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
22.04.2026 12:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
160.779 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Österreich
ORF-Affäre: „Gib mir was, dann lasse ich dich …“
128.330 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kerstin K. (Name von der Redaktion geändert) Sonntagabend in Wien beim „Krone“-Fototermin
Ski Alpin
Ski-Weltmeisterin ist ihren Job im Verband los
113.283 mal gelesen
Carmen Thalmann war in den letzten drei Jahren Schülertrainerin im Kärntner Skiverband.
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
1031 mal kommentiert
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
916 mal kommentiert
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Außenpolitik
Diese Krisen drohen, falls die Gespräche scheitern
642 mal kommentiert
Aktuell deutet wenig auf Frieden hin.
Mehr Fußball National
Finale Tour
Zeit zum Abschied? Hartberg steht vor dem Umbruch
Krone Plus Logo
Titel verspielt
Salzburg und die Krux mit der englischen Woche
20.15 Uhr auf krone.tv
Prohaska, Jancker & Wenninger beim WM-Talk
„Liebe Spieler ...“
WAC Letzter: Nun spricht sogar der Landeshauptmann
Infrastruktur wächst
GAK im Europacup? „Ziel bleibt der Klassenerhalt!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf