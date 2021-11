„GTA Trilogy“: So detailreich werden die Remakes

Am 11. November veröffentlicht Rockstar Games ein Remake seiner „Grand Theft Auto“-Klassiker „GTA 3“, „GTA Vice City“ und „GTA San Andreas“ als „GTA The Trilogy: Definitive Edition“ für PC und Konsolen. Alle drei Spiele gelten als Open-World-Meilensteine und haben, obwohl das älteste bereits 20 Jahre alt ist, bis heute viele Fans. Dass diesen in der Neuauflage grafisch einiges geboten wird, zeigen die Entwickler im Trailer: Die massiv modernisierte Grafik lässt die Klassiker aussehen, als wären es ganz neue Spiele.