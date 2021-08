„Saints Row“: „GTA“-Konkurrent bekommt Reboot

Publisher Deep Silver und Entwickler Volition haben mit „Saints Row“ ein „absolutes Reboot“ des 2006 veröffentlichten „GTA“-Konkurrenten angekündigt. Dieses soll Gamer ab dem 25. Februar 2022 auf PC, Xbox sowie PlayStation in die fiktive Stadt Santo Ileso im Herzen des amerikanischen Südwestens entführen, wo sie als Kopf der namensgebenden „The Saints“ um die kriminelle Vorherrschaft kämpfen. Deep Silver verspricht einen „wilden, überlebensgroßen Sandkasten mit spannenden Nebengeschäften, kriminellen Unternehmungen und Blockbuster-Missionen, in dem Du Dich mit Schießereien, Fahrten und Wingsuit-Missionen an die Spitze kämpfst.“