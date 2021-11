„Cooles“ Kabel soll Ladezeit drastisch verkürzen

„Bislang sind Ladegeräte aufgrund der Überhitzungsgefahr in ihrer Leistung noch begrenzt. Um den Akku eines Elektrofahrzeugs schneller aufladen zu können, muss jedoch mehr Strom durch das Kabel fließen“, erläutert Michael Degner von Ford Research and Advanced Engineering in einer Mitteilung des Autoherstellers. „Damit steigt auch die Wärmemenge, die abgeführt werden muss, um die Sicherheit und die einwandfreie Funktion des Kabels zu gewährleisten“.