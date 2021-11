Ab heute sind Verkehrssünden in Deutschland teurer

Doch es werden auch Fußgänger und Radfahrer besser geschützt. So kostet das Parken auf einem Gehsteig oder Radweg künftig 110 (statt 35) Euro, ebenso das Halten oder Parken in zweiter Reihe. Der Tarif für das Parken in einer Feuerwehreinfahrt verzehnfacht sich von 10 auf bis zu 100 Euro. Auch in diesen Fällen kommt ein Punkt dazu.