Startet dieses Motorrad zur nächsten Mond-Mission?

Zu sehen gibt es ein langgestrecktes E-Bike auf riesigen und futuristisch wirkenden Rädern, die einarmig geführt werden. Getragen wird das Elektro-Motorrad von einer luftig-leicht wirkenden Gitterrahmenstruktur, in deren Zentrum die mit Silberfolie umwickelte Akku- und Antriebstechnik des schwedischen E-Motorradspezialisten Cake steckt. Die Ästhetik des Tardigrade vermittelt den Eindruck eines streng auf Funktionalität reduzierten Lastenhefts. Schnörkel, Zierrat oder elegante Linien? Fehlanzeige. Gleichzeitig bietet das Bike ein paar technische Spielereien: So gibt es eine elektronische Drive-by-Wire-Lenkung, die per E-Motor und App gesteuert wird. Außerdem wurden die selbstverständlich luftlosen Reifen im 3D-Drucker aus robustem Material mit Karbonanteilen gefertigt.