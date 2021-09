WhatsApp arbeitet an Transkriptions-Funktion

Wie „WABetaInfo“ berichtet, befindet sich die Transkriptions-Funktion derzeit für Apples iPhone in Entwicklung und soll in einem zukünftigen Update für Beta-Tester veröffentlicht werden. Informationen zur Verfügbarkeit der Funktion auf Googles Android lägen nicht vor. Da WhatsApp üblicherweise jedoch die gleichen Funktionen auf iOS und Android implementiere, sei es gut möglich, dass der Messengerdienst in naher Zukunft eine ähnliche Lösung für Geräte mit dem Google-System präsentiere.