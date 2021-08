Schüler verdient mit kleiner Kunst großes Vermögen

Da Ahmed kein traditionelles Bankkonto hat, bewahrt er die Kryptowährung bislang in einem sogenannten Wallet auf. „Ich habe vor, alle meine Ether zu behalten und sie nicht in Fiat-Geld umzuwandeln. Es könnte ein früher Beweis dafür sein, dass in Zukunft vielleicht nicht jeder ein Bankkonto braucht, sondern nur eine Ether-Adresse und ein Wallet“, wird er zitiert.