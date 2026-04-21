155 Millionen Euro für neues Quartier in Innsbruck

Die ersten Shops öffneten im neuen RAIQA-Quartier unweit des Innsbrucker Hauptbahnhofes bereits die Tore. Eine Bank, ein Bistro und ein Hotel folgen demnächst. Auch Raum für Kultur und Krimi-Lesungen mit Bestsellerautoren wird geboten.
Was machen wir mit diesem in die Jahre gekommenen Standort? Vor dieser Frage standen vor exakt zehn Jahren die Vorstände der Raiffeisen-Landesbank Tirol unweit des Boznerplatzes in Innsbruck. „Dass wir ihn nicht aufgeben möchten, weil er sehr zentral gelegen ist, war allen schnell klar“, blickt Vorstandsvorsitzender Thomas Wass zurück, „wir wollten aber auch kein reines Bankgebäude mehr, sondern einen Ort der Begegnung, des Austausches und der Vernetzung erschaffen“.
Unser Ziel war es, einen Ort zu schaffen, der sich zur Stadt hin öffnet und auch verschiedene Nutzungen ermöglicht.
Thomas Wass
Bild: Christof Birbaumer
Shops, Rooftop-Lokal und Bistro samt Krimis
Jetzt steht das RAIQA-Quartier kurz vor der Komplett-Eröffnung. Die Passage und die ersten zehn Shops öffneten bereits zu Beginn der Vorwoche. „Auch die ersten von rund 500 Mitarbeitenden unserer Bank inklusive Tochterunternehmen sind schon übersiedelt“, freut sich Vorständin Gabriele Kinast.
Und am Dienstag öffnete im neunten Stockwerk des Großkomplexes mit dem loft9 ein modernes Rooftop-Lokal, das mit Terrasse zum Verweilen einlädt. Die nächsten Schritte sind die Eröffnung der Bankstelle, einer Kunstbrücke sowie des Qultbistro FRIEDA am 4. Mai.
Lesung von Thrillerautor Sebastian Fitzek zum Auftakt
Autor Bernhard Aichner verrät, dass „FRIEDA ein Ort sein soll, an dem Literatur nicht auf einer Bühne bleibt, sondern in den Alltag hineinwirkt“. In diesem Bistro wird eine kuratierte Krimibibliothek einziehen, die mit 350 Büchern zum Schmökern einlädt. Ebenfalls geplant sind regelmäßige Lesungen von Bestsellerautoren. „Den Auftakt macht eine Lesung und Signierstunde von Sebastian Fitzek am 21. Mai. Die Tickets dafür werden auf der Homepage der RLB verlost“, rührt Aichner die Werbetrommel.
Krimifans sollen das ganze Jahr über die Möglichkeit haben, Spannungsliteratur zu genießen und den Krimistars zu begegnen.
Bernhard Aichner
Bild: Christof Birbaumer
Auch Hotel mit 161 Zimmer und Suiten zieht ein
In das Quartier einziehen wird Mitte Mai auch das erste Radisson RED Hotel in Tirol, das über 161 Zimmer und Suiten sowie Eventräumlichkeiten verfügt.
Einen offiziellen Eröffnungs-Festakt für das RAIQA-Quartier wird es am 13. Mai geben. „In Summe wurden 155 Millionen Euro in die Errichtung dieses Quartiers investiert“, so Wass abschließend.
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