155 Millionen Euro für neues Quartier in Innsbruck

Lesung von Thrillerautor Sebastian Fitzek zum Auftakt

Autor Bernhard Aichner verrät, dass „FRIEDA ein Ort sein soll, an dem Literatur nicht auf einer Bühne bleibt, sondern in den Alltag hineinwirkt“. In diesem Bistro wird eine kuratierte Krimibibliothek einziehen, die mit 350 Büchern zum Schmökern einlädt. Ebenfalls geplant sind regelmäßige Lesungen von Bestsellerautoren. „Den Auftakt macht eine Lesung und Signierstunde von Sebastian Fitzek am 21. Mai. Die Tickets dafür werden auf der Homepage der RLB verlost“, rührt Aichner die Werbetrommel.