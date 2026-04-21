„Nicht die Besten, aber bereit zu leiden!“

„Haben eine gute Entwicklung“

Aus dem Hinspiel hat Ingolitsch viele Erkenntnisse gewonnen: „Wir stehen vor einer extrem schweren Herausforderung. Jeder hat gesehen, welch große Qualität der LASK hat. Die haben uns 60 Minuten dominiert und wir haben viel Glück gehabt. Aber wir werden alles tun, um sie nicht vorbeiziehen zu lassen. Wir sind vielleicht von der Individualbesetzung nicht die beste Mannschaft der Liga, aber wir haben gezeigt, was möglich ist, wenn man eine richtige Mannschaft ist, die viel investiert und bereit ist zu leiden. Vor acht Wochen noch hätte niemand gedacht, dass wir Tabellenführer sein könnten. Aber wir haben uns gut entwickelt, sind acht Spiele unbesiegt (Anm. Sturm ist seit sechs Runden in der Tabelle Erster). Besonders daheim sind wir sehr schwer zu schlagen, denn nirgendwo ist die Energie im Stadion so gut wie bei uns.“