Blümel gewinnt Klage gegen Twitter-Nutzer

Schon im April kam es etwa zu einer Auseinandersetzung mit der Sozialistischen Jugend. Diese hatte ein Foto des Finanzministers veröffentlicht und mit „Außen fesch, innen korrupt“ kommentiert. Der Streit endete in einem Vergleich. Man einigte sich auf eine Spende in der Höhe von 2000 Euro an das Hilfswerk Wien.