Blümels Laptop war bei Hausdurchsuchung spazieren

Übergabe an Straßenbahnhaltestelle

Während der Finanzminister dort freiwillig zwei Tablets und vier USB-Sticks übergab, war sein MacBook nicht auffindbar und seine Frau länger nicht erreichbar. Erst eine halbe Stunde später wurde das Gerät an einer Straßenbahnstation an Blümels Kabinettschef übergeben, der es dann an die Ermittler aushändigte.